Sabatini difende Biraghi: "Io sto con il capitano. Chiaro non approvare le scelte di Palladino per il suo trascorso a Firenze"

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato la situazione turbolenta che si è venuta a creare in queste ore in casa Fiorentina, con lo scambio di battute tra Raffaele Palladino e il...

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato la situazione turbolenta che si è venuta a creare in queste ore in casa Fiorentina, con lo scambio di battute tra Raffaele Palladino e il procuratore di Biraghi e Parisi, Mario Giuffredi, nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole a Radio Sportiva:

“Evidente che si vada oltre la scelta tecnica di Palladino, che ha pieno diritto e dovere di decidere. Chiaro che Biraghi non abbia accettato la scelta e sicuramente ci sarà stata qualche pretesa del calciatore, ma in maniera del tutto legittima. Lui è stato capitano e un giocatore importante per questo club. Sta per avvenire un divorzio che spero sia indolore per entrambe le parti”.

“Devo dire che solidarizzo un po’ con Biraghi, perchè capisco che per un giocatore con la sua storia a Firenze, sia una sofferenza, tuttavia non me la sento di andare contro Palladino. Le parole del procuratore di Biraghi mi sembrano esagerate. Biraghi resta un buonissimo giocatore che potrebbe far comodo alla Roma per dirne una”.

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