Convocati Fiorentina: confermate le assenze di Biraghi, Pongracic e Cataldi, Parisi c'è come Rubino e Harder

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera valevole per la quinta giornata della fase a campionato della Conference League contro il Lask. Confermate le assenze di...

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera valevole per la quinta giornata della fase a campionato della Conference League contro il Lask. Confermate le assenze di Pongracic e Cataldi, così come l'esclusione di Biraghi per scelta tecnica annunciate in conferenza stampa ieri da mister Palladino. Nonostante l'annuncio di un suo addio a Gennaio da parte del suo procuratore è stato regolarmente convocato Fabiano Parisi, Palladino inoltre ha portato dalla primavera due giovani come Harder e Rubino.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Lask:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) COLPANI Andrea

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) HARDER Jonas

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/