Convocati Fiorentina: confermate le assenze di Biraghi, Pongracic e Cataldi, Parisi c'è come Rubino e Harder
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera valevole per la quinta giornata della fase a campionato della Conference League contro il Lask. Confermate le assenze di...
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera valevole per la quinta giornata della fase a campionato della Conference League contro il Lask. Confermate le assenze di Pongracic e Cataldi, così come l'esclusione di Biraghi per scelta tecnica annunciate in conferenza stampa ieri da mister Palladino. Nonostante l'annuncio di un suo addio a Gennaio da parte del suo procuratore è stato regolarmente convocato Fabiano Parisi, Palladino inoltre ha portato dalla primavera due giovani come Harder e Rubino.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Lask:
1) ADLI Yacine
2) BELTRÁN Lucas
3) COLPANI Andrea
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) HARDER Jonas
10) IKONE Nanitamo Jonathan
11) KAYODE Michael Olabode
12) KEAN Bioty Moise
13) KOUAME Kouakou Christian Michael
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas
17) MORENO Matías Agustín
18) PARISI Fabiano
19) RANIERI Luca
20) RICHARDSON Michael Amir Junior
21) RUBINO Tommaso
22) SOTTIL Riccardo
23) TERRACCIANO Pietro (P)
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/