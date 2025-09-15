Sabatini demolisce la Fiorentina: "Contro il Napoli sembrava che ci facesse un favore a giocare"

Sandro Sabatini commenta la sconfitta della Fiorentina di sabato in casa contro il Napoli di Antonio Conte

Sandro Sabatini, giornalista toscano, ha parlato della Fiorentina nel corso di Pressing, trasmissione di Mediaset, nel quale ha parlato della partita della squadra viola contro il Napoli di sabato sera, queste le parole del giornalista: "Vedevi la Fiorentina e sembrava ci facesse un favore a giocare, lo dico anche su giocatori che ammiro particolarmente come Fagioli, faceva passaggi piccoli, non va bene, la partita era una cosa seria"