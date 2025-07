Sabatini: “52 milioni per Kean valutazione impegnativa. Con 52 puoi prendere Retegui e con 40 Lucca”

Sandro Sabatini è intervenuto quest’oggi su Radio Bruno parlando dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean: “Credo che l’unica squadra a oggi che può permettersi l’attaccante viola sia il Napoli, i 52 milioni credo sia una clausola più per l’estero piuttosto che per l’Italia. Ormai è partito il countdown fino al 15 luglio. Credo che uno “sgarbo” alla Fiorentina non tutti glielo farebbero in Serie A”.

“A me Kean piace tantissimo, ma il rischio di essere una valutazione come gli 80 milioni di Vlahovic di qualche anno fa c’è. 52 milioni, da pagare sull’unghia sono una valutazione impegnativa anche per lui. Ti guardi intorno e con 52 potevi comprare Retegui, che forse è meglio, a 40 milioni potevi comprare Lucca, e in più ci vuole le spalle larga per sostenerla, davanti ai media e ai tifosi, per questo dicevo che l’unica squadra che può prenderlo al momento è la società di De Laurentis“.

Ha voluto dire la suo opinione anche sul nuovo arrivo Edin Dzeko: “Personalmente a me piace tantissimo, è uno che fa giocare la squadra, può insegnare a fare la prima punta a Kean e la mezza punta a Gudmundsson. Il bosniaco non va misurato solo per i gol, ma soprattutto per i gol e assist. Il contributo alla squadra è fondamentale per uno come lui”.