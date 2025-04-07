Sabatini: "A San Siro Palladino è stato troppo offensivo, per questo la Fiorentina non è riuscita a vincere"

Il noto giornalista ha detto la sua opinione riguardo al pareggio di Milano dei viola dopo essere andati sul doppio vantaggio

Sul suo canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua opinione riguardo alla partita di sabato sera pareggiata tra Milan e Fiorentina: "Tanti rimpianti per i viola perché quando sei in vantaggio di due gol a San Siro, la devi chiudere e non puoi permetterti di farti riprendere da una squadra che era veramente in difficoltà, ti bastava un colpo e vincevi. Se avessi vinto, allora saresti ancora più in corsa per la Champions vedendo anche i risultati delle altre concorrenti, per me la Fiorentina ha attaccato troppo anche quando era sul doppio vantaggio. Bisognava essere più accorti e attenti, invece Palladino è stato troppo offensivo, solitamente lo si criticava per essere un difensivista ma sabato è stato l'esatto opposto."

Sui giocatori: "Kean è un attaccante formidabile che, se avesse giocato nel Milan, avrebbe dato la vittoria ai suoi ed è stato il migliore insieme a Maignan. Bene Fagioli che fa delle giocate che si vedono di rado come il pallone per Dodo per il gol annullato. Anche De Gea è stato fantastico perché alla fine hai rischiato anche di perdere senza di lui."