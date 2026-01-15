Sabatini: “La Fiorentina è l’Inter della corsa salvezza. De Gea capitano ha portato mentalità e leadership”

Questo pomeriggio Sandro Sabatini, noto volto di SportMediaset è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando del momento della Fiorentina e pronosticando la corsa salvezza. Queste le sue parole: “Ormai da diverse partite la viola è senza dubbio un’altra squadra, almeno dalla sfida casalinga contro l’Udinese con il 5a1 rifilato ai friulani. Il secondo tempo di domenica scorsa contro il Milan è stato un buonissimo secondo tempo, forse il migliore di questa stagione.

“La corsa per la salvezza? Voglio fare un paragone molto forte con la corsa scudetto. La Fiorentina nella corsa a non retrocedere è l’equivalente dell’Inter nella corsa per la vittoria del campionato. I viola sono nettamente la squadra più forte di tutte quelle che stanno provando a salvarsi”.

“Nicolò Fagioli mi sta piacendo tantissimo. Per me ci sono pochi giocatori come lui in circolazione. Devo ammettere che vederlo intristito e assente mi faceva tanta tristezza. Sembrava un ragazzo che si stava buttando via, invece nelle ultime partite l’ho visto bene e sempre in partita. Forse era una questione tattica. Pioli non lo aveva messo nella sua posizione. Lui andava in cabina di regia e non mezz’ala.

“Da quando David De Gea è capitano, è cambiata anche la mentalità della squadra viola e si vede che la leadership che ha viene trasmessa a tutto lo spogliatoio, e lo ha preso in pugno”.