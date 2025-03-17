Sabatini: "Fagioli è di un'altra categoria, complimenti a chi l'ha venduto senza accorgersene"

Il giornalista ha detto la sua dopo la gara vinta dai viola di ieri contro la Juventus di Thiago Motta per 3-0

A Calciomercato.com è intervenuto il noto giornalista Sandro Sabatini che ha detto la sua riguardo al successo viola sulla Juve di Motta: "Si tratta di un disastro epocale per la Juventus perché questa squadra non c'è e continuando così, rischi di farti molto male perché la Champions si allontana visto che l'allenatore sta sbagliando tutto quello che si può sbagliare ed è in confusione totale data la formazione di partenza e le scelte fatte durante la gara come Mckennie fantasista e Koopmeiners seconda punta che non c'entrano niente così come Nico a sinistra che neanche da bambino, ci ha giocato. Vlahovic non ha fatto nemmeno un minuto e non me lo spiego perché tanto peggio di Kolo Muani non è."

Sulla Fiorentina: "Bravi tutti, da Palladino ai giocatori, ma due parole in più le spendo per Fagioli che è di un'altra categoria, ma che Motta non vedeva preferendogli un opaco Locatelli e uno spaesato Thuram, e Kean che domina e fa reparto da solo sempre e comunque. Complimenti a chi li ha dati via per comprare allo stesso prezzo Nico Gonzalez."