Sabatini su Vlahovic: "L'anno scorso si dava la colpa alle poche palle goal, ma le aveva e non segnava"

Il noto giornalista e commentatore Sandro Sabatini è intervenuto a microfono aperto su Radio Sportiva ed ha commentato le ultime prestazioni di Vlahovic, queste le sue parole"Il problema di Vlahovic n...

Il noto giornalista e commentatore Sandro Sabatini è intervenuto a microfono aperto su Radio Sportiva ed ha commentato le ultime prestazioni di Vlahovic, queste le sue parole

"Il problema di Vlahovic non è il gioco di Motta, è il gioco del calcio, il gioco di Motta non esiste come non esiste il gioco di nessuno ma esiste il gioco del calcio. Il gioco del calcio prevede che il centravanti faccia goal quando ha l'occasione giusta per fare goal, l'anno scorso si diceva che Vlahovic non riceveva palloni giocabili, io provavo a dire che li riceveva ma che non faceva goal. L'anno scorso aveva una media goal nettamente inferiore a quella di Lautaro, Lautaro è arrivato capocannoniere e lui secondo perché poi quando si fa i conti e non i discorsi ci sono le categorie.

La cosa di cui mi meraviglio è che quest'anno la gente dà la colpa a Vlahovic e non al gioco di motta, mettetevi d'accordo perché l'anno scorso si dava la colpa ai palloni che gli arrivavano, ma i palloni che gioca Vlahovic sono gli stessi sia quest'anno che lo scorso che quando era alla Fiorentina"

LE PAROLE DI PRANDELLI

https://www.labaroviola.com/prandelli-fiorentina-possibile-outsider-in-campionato-sta-sorprendendo-complimenti-a-palladino/274821/