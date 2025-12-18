Cecchi consiglia: “Alla Fiorentina vorrei vedere Sabatini, è uno in grado di ribaltare la squadra”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: “Sento di più la partita di domenica perché il campionato ha la priorità e io guardo all’Udinese, infatti mi aspetto le riserve per stasera perché credo che si può battere il Losanna anche con Piccoli. Non bisogna tralasciare l’Europa perché è un cammino da cui possiamo avere qualcosa di buono e lo stesso Vanoli l’ha detto.”

Prosegue: “Prendiamo un grande direttore sportivo e preferisco uno come Sabatini che ti prende in mano la situazione disperata e la riaggiusta con fantasia ed intuizione perché credo che abbiamo giocatori forti che però qua non rendono perché ci sono malumori troppo grandi, quindi con uno come lui si può vendere per poi reinvestire. Di conseguenza, può partire Kean e prendere dei soldi e lo stesso Gudmundsson che, da un’altra parte, sicuramente torna un giocatore di alto livello perché qua questi non possono fare di più.”

Sulla Fiorentina: “Dopo domenica ho detto che eravamo in B, ma vedendo la passione dei tifosi dico che non dobbiamo mollare perché ci sono 850 persone che vengono a vederti senza troppe difficoltà, questo significa che la gente c’è e non le interessa vedere gli appelli dei calciatori, vuole che giochino e facciano il loro.”