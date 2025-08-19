Sabatini: “Kean deve confermarsi sui livelli dello scorso campionato, ma non credete sia facile”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare della Fiorentina: “Mi sembra che la Fiorentina sia già competitiva per andare in Europa, ovviamente non da Scudetto perché ha un buon tecnico come Pioli e ha mantenuto i migliori, poi chiaramente questi si devono confermare come Kean che deve restare sui livelli dello scorso campionato ed ora viene il difficile perché avrà tutti gli occhi su di lui.”

Sullo stadio: “Non è possibile vedere una gru nel mezzo di una curva per un anno intero, figuriamoci se succede anche per questo campionato e mi sento preso in giro perché se non sei in grado di rifare una curva, allora è meglio non buttarla giù perché quello è il cuore del tifo viola e non è possibile che venga trasferita altrove. Ancora oggi i lavori sono fermi nonostante sia estate ed è allucinante.”