Sabatini: “Lo Jagiellonia farebbe fatica a battere la Pistoiese. La squadra non dà risposte, Vanoli è il responsabile”

4 Marzo · 16:22

Le dichiarazioni del noto giornalista, Sandro Sabatini, sul momento che sta attraversando la Fiorentina di Vanoli

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva sul momento della Fiorentina: “Mi chiedo come abbia fatto nel giro di quattro giorni a perdere prima con lo Jagiellonia, una squadra che farebbe fatica contro la Pistoiese, e poi con l’Udinese, senza praticamente mai toccare palla”.

Su Vanoli: “Se la squadra non dà risposte io mi appello anche all’allenatore, e vorrei chiedergli come mai questo accade. Vanoli ha detto che la squadra deve prendersi le proprie responsabilità, parole che non mi sono piaciute perché sono sintomo di mancanza di fiducia reciproca”

