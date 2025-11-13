Sabatini esalta Italiano: "Il Bologna può vincere lo Scudetto, ha fatto un lavoro davvero eccezionale"

Il noto direttore è intervenuto per esaltare il lavoro dell'ex tecnico gigliato che a Bologna fa sognare tutti

A Radio Marte, emittente radiofonica vicina al mondo del Napoli, è intervenuto l'ex direttore sportivo di Palermo, Roma e Salernitana Walter Sabatini che è stato anche in lizza come successore di Daniele Pradé a Firenze: "Il Napoli non ha fatto una buona gara, ma ora il Bologna di Italiano è un cliente tosto per chiunque perché è un'isola felice dove si lavora bene con una società attenta e presente che sa stimolare tutte le persone a dovere, in più è una piazza che non ti mette tante pressioni e puoi lavorare molto bene in tranquillità, ma allo stadio si fanno sentire. Italiano ha fatto un gran lavoro in due anni e ora è una serie candidata allo Scudetto grazie a lui perché non le manca nulla."