Sabatini: “Dzeko alla Fiorentina farà certamente più di 10 gol. Alla sua età dà ancora lezioni di calcio”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del colpo della Fiorentina che ha preso Edin Dzeko, queste le sue parole a Radio Sportiva:

“Secondo me, con la maglia della Fiorentina Dzeko supererà tranquillamente quota 10 gol. È un calciatore di altissimo livello. In Serie A stanno approdando fuoriclasse come lui e Modric, che nonostante siano vicini ai 40 anni, continuano a impartire vere e proprie lezioni di calcio. Ritengo che si tratti di operazioni di mercato eccellenti, sebbene leggermente inferiori rispetto al colpo straordinario messo a segno dal Napoli con l’arrivo di De Bruyne”