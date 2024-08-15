Sabatini: "La Fiorentina è da ottavo posto, non è all'altezza di un top club"

Il noto giornalista si è soffermato sui principali temi della prossima Serie A e in particolare ha parlato della Fiorentina

Il noto giornalista Sandro Sabatini, a pochi giorni dall'inizio del campionato, ha stilato una classifica in cui la squadra Viola è stata collocata in ottava posizione: "La Fiorentina è una squadra rinnovata che può ancora crescere, ma non credo sia al livello di un top club. La Fiorentina è da ottavo posto con o senza Nico Gonzalez, avrà soddisfazioni sia da Palladino che vedo molto preparato e di ottime prospettive che da Kean che dopo un'annata incolore potrà rilanciarsi a Firenze".

Sulla vincente del campionato: "Per me quest'anno ci può essere una grande sorpresa, l'Inter è la squadra più forte e si è ancora rinforzata con acquisti validi, però non credo rivincerà il campionato. La Juve è in fase sperimentale, non la vedo oltre il quarto posto. Si respira l'aria di una grande impresa, per me l'Atalanta è da scudetto. Dopo l'Europa League, è giunto il momento della storia."

Fonte: Calciomercato.com

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