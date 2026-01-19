Sabatini su Commisso: “Una grave perdita per il calcio. Rocco ha onorato al meglio la bellezza di Firenze”

Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Su Commisso: “Sono contento per tanti motivi. Intanto perché è stata onorata al meglio la memoria di un grande presidente, l’ho conosciuto. Voglio esprimere qui le condoglianze per la famiglia, per gli amici, per le persone che erano intorno. Ed è una perdita grave per il calcio.

Sulla scelta dei Viola di scendere in campo: “Una consequenzialità importantissima. E’ stata fatta una scelta difficile, una scelta che è stata attuata perché hanno creduto di interpretare la volontà, o l’eventuale volontà di Rocco Commisso. Quindi è stata una cosa bella due volte. Anche per come è stata poi portata avanti in campo. Io ho scritto una nota su di lui perché, perché è stata una perdita anche per il calcio, che ha bisogno di facce. C’è bisogno di persone tangibili come Rocco Commisso, che era un uomo molto generoso, che ha onorato al meglio la bellezza di Firenze perché è venuto a investire soldi”.