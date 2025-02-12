Sabatini: "L'angolo fantasma dell'Inter è un fatto oggettivo, il mani di Darmian è rigore 9 su 10, sbagliato paragonarli"

Secondo il giornalista sportivo la procedura Var attualmente in vigore è sbagliata e la Fiorentina ne ha pagato il prezzo

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha offerto un’analisi approfondita sulla situazione attuale della Fiorentina, soffermandosi su diversi aspetti tecnici e arbitrali delle recenti sfide contro l’Inter:

Secondi tempi in crescita, ma atteggiamento Inter decisivo

Sabatini ha evidenziato come i secondi tempi della Viola siano stati positivi in entrambe le gare contro i nerazzurri: "Giovedì entusiasmante e lunedì interessante. Ciò che è cambiato di più è stato l’atteggiamento vendicativo dell’Inter, che la Fiorentina ha subito." Ha poi sottolineato il peso degli episodi, ribadendo la sua opinione sull’utilizzo del VAR anche per i calci d’angolo: "Il VAR va applicato ai corner come fosse un gol sulla linea di porta. Non dobbiamo sottovalutare questa percentuale."

Errori arbitrali e procedura del VAR

Riguardo agli errori arbitrali, Sabatini non ha usato mezzi termini: "La procedura del VAR è sbagliata, e la Fiorentina ne ha pagato il prezzo. Mi è dispiaciuto vedere paragonati l’angolo fantasma e il rigore concesso alla Viola. La palla toccata da Bastoni era fuori, un fatto oggettivo, mentre il fallo di Darmian viene assegnato nove volte su dieci."

Le scelte di Palladino e i talenti emergenti

Sul tema delle formazioni, Sabatini ha commentato le scelte di Palladino senza voler esprimere critiche dirette: "Col senno di poi sono bravi tutti, quindi non critico le sue decisioni. Forse serviva un pizzico di coraggio per non subire l’Inter." Ha poi lodato le prestazioni di Fagioli e Zaniolo negli ultimi minuti della gara, rivelando la sua stima per il giovane centrocampista: "Stravedo per Fagioli, un grande talento che emoziona ogni volta che tocca palla. La Fiorentina ha fatto un grande affare a prenderlo."

Zaniolo come vice Kean?

Infine, Sabatini ha discusso la possibilità di schierare Zaniolo come vice Kean: "Sì, ma prima chiederei a Beltran e Gudmundsson. In ogni caso, l’alternanza fra i tre può essere una buona soluzione, come si è visto a Milano."