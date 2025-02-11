Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, si è lasciato andare in un paragone tra i due bomber della Serie A Kean e Retegui nel corso della trasmissione "Calcio Selvaggio", esprimendo la sua pr...

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, si è lasciato andare in un paragone tra i due bomber della Serie A Kean e Retegui nel corso della trasmissione "Calcio Selvaggio", esprimendo la sua preferenza per Kean nonostante sia Retegui a guidare la classifica marcatori, queste le sue parole:

"Tra Kean e Retegui preferisco Kean perché è più completo, Retegui mi piace perché si impegna, con i piedi non sono due fenomeni diciamo le cose come stanno, con i piedi fanno fatica tutti e due, però Kean è più completo rispetto a Retegui"

INTER NERVOSA

https://www.labaroviola.com/inter-nervosa-da-giovedi-carlos-augusto-sfotte-kean-inzaghi-urla-a-ranieri-di-stare-muto-dopo-23-secondi/288523/