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Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, si è lasciato andare in un paragone tra i due bomber della Serie A Kean e Retegui nel corso della trasmissione "Calcio Selvaggio", esprimendo la sua pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 12:13
Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi" -
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Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, si è lasciato andare in un paragone tra i due bomber della Serie A Kean e Retegui nel corso della trasmissione "Calcio Selvaggio", esprimendo la sua preferenza per Kean nonostante sia Retegui a guidare la classifica marcatori, queste le sue parole:

"Tra Kean e Retegui preferisco Kean perché è più completo, Retegui mi piace perché si impegna, con i piedi non sono due fenomeni diciamo le cose come stanno, con i piedi fanno fatica tutti e due, però Kean è più completo rispetto a Retegui"

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