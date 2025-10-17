Sabatini: “La Fiorentina ha un centrocampo da Primavera, Fagioli non sta indovinando un passaggio”

A Radio Bruno è intervenuto Sandro Sabatini per parlare di Fiorentina: “Al Milan mancheranno diversi pezzi come Pulisic, Estupinan, Saelemakers e lo stesso Rabiot e bisogna approfittarne, ma a centrocampo rimangono fortissimi a livello qualitativo e fisico dove ti possono mettere sotto perché la Fiorentina non ha mezzali come Fofana o Loftus Cheek perché la sua mediana è stata costruita male con regia ma senza copertura e corsa.”

Prosegue: “Se la Fiorentina non fa bene ora, andrebbe nel baratro e con lei Pioli per il quale si potrebbe parlare di un avvicendamento nonostante mi piaccia e lo stimi. In più, le parole di Spalletti mi sono sembrate criptiche perché mi sembra speri in una chiamata al posto di Pioli visto che ha un bel legame con la maglia.”

Sul centrocampo: “La Fiorentina ha un centrocampo da primavera perché non ha fisico e son tutti leggeri. L’unico di sostanza è solo Mandragora, mancano tanti muscoli perché ci sono dei giocatori troppo bellini senza corsa e cattiveria come ce l’aveva il Milan di Pioli con Krunic, Tonali e Kessié, stravedo per Fagioli, ma ora è un giocatore che non rende.”

Sulla Fiorentina: “Se Pradé se ne andasse, non cambierebbe niente e lo dico ai tifosi che lo contestano, ma è l’unico uomo di calcio presente e Pioli resterebbe davvero da solo più di ora, per questo dico a tutto l’ambiente di svegliarsi.”