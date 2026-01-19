Sabatini approva Fabbian: “Sarebbe un acquisto azzeccato, attacca la porta e porta energie e fisicità”

All’interno del suo intervento a RadioFirenzeViola, Walter Sabatini ha commentato la trattativa avanzata che porterebbe Giovanni Fabbian alla Fiorentina.

Ecco le parole del noto direttore sportivo:

“Sarebbe un acquisto azzeccato. Attacca la porta, porta energia e fisicità, e sa giocare a calcio”.

Su Fabio Paratici:

“Un’ottima scelta. Fabio mi piace molto, è un dirigente bulimico, calcisticamente parlando: sta dietro alle sue cose dalla mattina alla sera, vuole farne tantissime ed è molto particolare. Il calcio di oggi impone ritmi bestiali, se giochi sotto ritmo perdi le partite. Paratici ha questa “bulimia” che io considero necessaria”.