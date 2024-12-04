Sabatini: "Stasera l'errore iniziale di Quarta ha condizionato tutta la Fiorentina, squadra contratta"

Il noto giornalista ha commentato l'uscita della Fiorentina dopo la sconfitta di stasera ai rigori contro l'Empoli

Su Italia 1 nel dopogara della sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli di D'Aversa, è intervenuto il noto opinionista e giornalista Sandro Sabatini che ha commentato la gara: "L'errore iniziale ha creato una partita diversa rispetto a quella programmata anche perché i viola hanno messo la miglior formazione possibile mentre l'Empoli era con le riserve, quindi ci teneva alla Coppa però era contratta. Peccato, davvero una grande delusione per una squadra che sta volando in campionato e che pure in Conference è messa bene, purtroppo la Coppa Italia è stata amara oggi. Il cammino della Fiorentina si ferma troppo presto rispetto alla tradizione recente della squadra che aveva portato una semifinale ed una finale nelle ultime due edizioni, mi aspettavo di più anche se dopo i giorni che ha passato il gruppo, si è visto che mancava un po' di lucidità soprattutto per concretizzare."

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