Sabatini: "Kean ha stravinto la sfida con Vlahovic. La Juve lo ha regalato, ora vale il triplo"

A calciomercato.com, Sandro Sabatini ha così parlato della partita tra Juventus e Fiorentina finita 1-1 allo Juventus Stadium ieri sera: "Nella Fiorentina ecco De Gea potente, Dodò sufficiente, Comuzz...

A calciomercato.com, Sandro Sabatini ha così parlato della partita tra Juventus e Fiorentina finita 1-1 allo Juventus Stadium ieri sera: "Nella Fiorentina ecco De Gea potente, Dodò sufficiente, Comuzzo prestante e Ranieri energico. Parisi limita egregiamente Conceicao. Adli e Cataldi si notano a centrocampo, sempre presenti ma assenti nelle imbucate decisive di Thuram. Invece deludono due su tre alle spalle di Kean (sontuoso): Sottil se la cava, Gudmundsson è deludente e Colpani perfino irritante. A proposito di Kean e del confronto a distanza con Vlahovic… Ecco, i punti sospensivi dicono già tutto: in questa partita e finora in questo campionato, tra i due non c’è paragone. Stravince Moise Kean, che la Juve in estate ha “regalato” per una quindicina di milioni. Oggi vale almeno il triplo".

TMW: “BIRAGHI AL NAPOLI DIPENDE DA SPINAZZOLA. SU PARISI FORTE IL COMO, MA LA FIORENTINA CHIEDE 10 MILIONI”

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