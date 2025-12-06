6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:09

Sabatini sentenzia: “Situazione drammatica: se la Fiorentina non vince contro il Verona è retrocessa”

6 Dicembre · 20:07

L'opinione di Sandro Sabatini al termine della sconfitta rimediata dalla Fiorentina sul campo del Sassuolo che lascia in zona retrocessione

Sandro Sabatini ha commentato l’ennesima sconfitta della Fiorentina rimediata a Reggio Emilia in casa del Sassuolo.

Ecco le parole del giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

“La Fiorentina è in una crisi di nervi, di tutto, e se domenica prossima non vince contro il Verona è retrocessa. La situazione è molto drammatica,credo che la stagione sia ormai arrivata a un punto di non ritorno.”

Sulla sfida di Conference League:
Giovedì in casa contro la Dinamo Kiev, fossi Vanoli, non farei fare più di 45 minuti a chi pensa di far giocare domenica prossima. Non puoi scherzare: giocano gli altri. Anche a costo di buttar via la Conference League”.

