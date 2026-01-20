Sabatini: “Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, meriterebbe maggiore rispetto”

Sandro Sabatini, noto giornalista, si è espresso sulla Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: “I tifosi della Fiorentina spesso non riescono ad essere soddisfatti, ma con Commisso ha raggiunto due finali europee e il presidente ha mostrato fiorentinità nel suo modo di interpretare il ruolo. Su Paratici dico che è meglio di Pradè, essendo indubbiamente un dirigente di grande valore, ma anche Pradè ha lavorato adeguatamente alla Fiorentina: ha trent’anni di esperienza alle spalle e meriterebbe maggiore rispetto”.