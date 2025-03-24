Sabatini esalta Kean: "Stiamo parlando di un attaccante fortissimo, è sicuramente il futuro bomber della Nazionale"

Il noto giornalista esalta le prestazioni del bomber viola dopo la splendida doppietta di ieri sera a Dortmund

Sul suo canale Youtube ha detto la sua opinione riguardo la gara tra Italia e Germania, il noto giornalista Sandro Sabatini che ha elogiato la prestazione del bomber viola Moise Kean, autore di una doppietta che ha salvato gli Azzurri da una figuraccia dopo il primo tempo finito 3-0 per i teutonici: "Kean non è uscito ora, ricordiamocelo, sono 6-7 anni che questo ragazzo gira per le squadre italiane ed europee, ma ora è sbocciato definitivamente. Anche ieri ha fatto una prestazione straordinaria, è diventato un attaccante fortissimo che, per me, lo renderà il titolare fisso dell'Italia perché ha una prepotenza fisica ed atletica che nessuno ha. Kean fa reparto da solo, è uno che se gli lanci un pallone fa la guerra con tutti e la vince quasi sempre. Inoltre, Moise Kean è ancora giovane, ha 25 anni e può crescere ancora tanto perché per me ci sono ancora molti margini di miglioramento. Complimenti e applausi a lui."