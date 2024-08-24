Sabatini attacca Palladino: "Insopportabile che boccia il mercato solo per le simpatie dei tifosi"

Le parole di Palladino dopo Fiorentina-Puskas non sono piaciute a Walter Sabatini. L'allenatore viola ha chiesto nuovi acquisti

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma, Inter e Salernitana, ha parlato a TMW Radio, commentando le parole di Palladino sul mercato della Fiorentina, queste le parole di Sabatini:

“La Fiorentina è una squadra complessivamente forte. Ha l’annoso problema della prima punta, non riescono a individuare il giocatore da doppia cifra e sono anni. Complessivamente è una buona squadra, poi questi allenatori che si presentano bocciando il mercato mi sembra una cosa sconcia e insopportabile. Loro ritengono che facendo la voce grossa così acquisiscono simpatie nella tifoseria, ma un allenatore che boccia un mercato del club che lo stipendia è una cosa che io non sopporto”.

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