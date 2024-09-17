Sabatini: "Kean centravanti rivelazione di questo campionato. La Fiorentina ha fatto l'affare del 2024"

Il giornalista e conduttore televisivo ha espresso la sua opinione in merito alle prestazioni di Kean in questo avvio di campionato

Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva durante la trasmissione Microfono Aperto, ha parlato dell'inizio di stagione scoppiettante del nuovo attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Questo è il commento del giornalista e conduttore televisivo:

"Magari con Lucca e Retegui come riserva, ma è Moise Kean il centravanti rivelazione di questo campionato. Lo dico da prima di Ferragosto, la Fiorentina con Kean preso a 13 milioni più bonus ha fatto l'affare del 2024"

Corriere Fiorentino: “Dalla finale di Conference alla crisi di Palladino, 2024 nero per la Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dalla-finale-di-conference-alla-crisi-di-palladino-2024-nero-per-la-fiorentina/268522/