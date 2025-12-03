Sabatini: “Fagioli? Con le sue qualità, così ci gioca anche mio figlio. Se la Fiorentina si salva è un miracolo”

La Fiorentina è paralizzata dalla paura

Sandro Sabatini, ha commentato al podcast “Aura Sport”, cosa sta avvenendo in casa Fiorentina, con un focus particolare su Nicolò Fagioli: “Io stravedo per un giocatore che è Fagioli, ma in questo momento è l'emblema della paura. Io gli volevo dire: con le qualità tue, così ci gioca anche mio figlio. La Fiorentina è paralizzata dalla paura.

Poi vedo Dzeko che è arrivato l'altro ieri con il megafono a parlare con i tifosi, idem Vanoli. Dico che questi se si salvano è un miracolo. E' un miracolo. Che poi è quello che spero. La situazione è surreale”.