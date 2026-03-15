Sabatini è sicuro: “Paratici vuole Maresca sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione”

L’idea starebbe prendendo forma nelle ultime settimane e rappresenterebbe una scelta forte per il progetto tecnico viola. L’ex allenatore del Chelsea è un profilo moderno e molto richiesto sul mercato dai Top Team, con una filosofia di gioco moderna. La rivelazione se confermata, sarebbe una mossa destinata a far discutere e a cambiare gli equilibri della panchina della Fiorentina, attualmente presieduta da Paolo Vanoli, in vista del prossimo anno.

Al momento si tratta di un’indiscrezione, ma le parole di Sabatini hanno già acceso il dibattito, nei prossimi mesi si capirà se la pista Maresca potrà trasformarsi in qualcosa di concreto, ovviamente prodromica alla scelta dell’allenatore sarà la salvezza della Fiorentina, compito principale affidato a Paolo Vanoli, che non sembra essere messo in discussione fino al termine del campionato.