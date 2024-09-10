Sabatini: "Kean a Firenze farà minimo 15 gol, l'anno prossimo ce lo ricorderemo come affare"

Il noto giornalista ha commentato le prestazioni con la nazionale italiana del neoattaccante viola Moise Kean

Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha commentato la prestazione di Kean di ieri nella Nazionale italiana con tanto di rete contro Israele: "Spero che l'Italia abbia trovato finalmente una punta. Spalletti dice che non abbiamo il bomber, magari potrebbe essere lui. Kean sa giocare a calcio, anche nel primo gol ci mette lo zampino perché è bravo a tenerla e a gestirla in un certo modo. Ricordiamoci che lui era il terzo attaccante bianconero dietro a Vlahovic e Milik. Io credo che se la Fiorentina lo fa giocare con continuità e ci punta, lui arriva almeno a 35 presenze con 15 gol lo vedrete a fine stagione. L'anno prossimo giudicheremo Kean come uno degli affari migliori nel calciomercato estivo da tanti anni a questa parte soprattutto perché costa solo 13 milioni."

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