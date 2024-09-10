Labaro Viola

Sabatini: "Kean a Firenze farà minimo 15 gol, l'anno prossimo ce lo ricorderemo come affare"

Il noto giornalista ha commentato le prestazioni con la nazionale italiana del neoattaccante viola Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2024 14:34
Sabatini: "Kean a Firenze farà minimo 15 gol, l'anno prossimo ce lo ricorderemo come affare" -
News
Kean
Sabatini
Condividi

Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha commentato la prestazione di Kean di ieri nella Nazionale italiana con tanto di rete contro Israele: "Spero che l'Italia abbia trovato finalmente una punta. Spalletti dice che non abbiamo il bomber, magari potrebbe essere lui. Kean sa giocare a calcio, anche nel primo gol ci mette lo zampino perché è bravo a tenerla e a gestirla in un certo modo. Ricordiamoci che lui era il terzo attaccante bianconero dietro a Vlahovic e Milik. Io credo che se la Fiorentina lo fa giocare con continuità e ci punta, lui arriva almeno a 35 presenze con 15 gol lo vedrete a fine stagione. L'anno prossimo giudicheremo Kean come uno degli affari migliori nel calciomercato estivo da tanti anni a questa parte soprattutto perché costa solo 13 milioni."

https://www.labaroviola.com/jacobelli-commisso-fa-bene-a-rimarcare-i-suoi-investimenti-a-firenze-se-lo-tengano-stretto/267663/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok