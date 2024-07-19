Sabatini si espone su Kean: "Potrebbe rivelarsi una bellissima chiamata da parte della Fiorentina"

Il giornalista Sandro Sabatini ha voluto ribadire a Tuttosport la sua opinione positiva sull'acquisto di Moise Kean da parte della Fiorentina

Il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini ha rilasciato un proprio parere sull'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina al quotidiano Tuttosport. Sabatini si era già esposto positivamente sul trasferimento del classe 2000 a Firenze, e ha voluto ribadire la sua posizione favorevole a tale acquisto da parte della società gigliata. Ecco ciò che ha detto:

A Firenze e dintorni hanno invece assai ironizzato sui tredici milioni più tre di bonus per Kean, che però potrebbe diventare una bellissima chiamata, se non altro grazie ai famosi “bonus”. La Juventus incasserà altri tre milioni (per Kean saranno quindi 13+3, totale 16) se l’ex ragazzo prodigio, comunque ancora appena ventiquattrenne, segnerà tanti gol da portare la Fiorentina addirittura in Champions League. In quel caso, però, la sua valutazione sarebbe inevitabilmente (e ovviamente) triplicata, tornando ai livelli dei suoi primi movimenti in direzione Everton e Paris Saint-Germain.

L'UDINESE ALZA IL TIRO PER LOVRIC

https://www.labaroviola.com/da-udine-rivelano-la-fiorentina-ha-offerto-8-milioni-per-lovric-ludinese-ne-chiede-quasi-il-doppio/261262/