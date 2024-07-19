Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 8 milioni per Lovric, l'Udinese ne chiede quasi il doppio"

La Fiorentina ha inviato la prima offerta per Lovric al club Friulano, l'Udinese la considera troppo bassa e chiede il doppio

Sandi Lovric è un obiettivo per la Fiorentina. Il giocatore sloveno che ha trovato pochissimo spazio nel corso di questo Europeo, non vede l'ora di tornare a vestire la maglia dell'Udinese per ritrovare la sua isola felice. Anche se, come detto all'inizio dell'articolo c'è un'altra squadra che non vede l'ora di dire la sua e provare a diventare il nuovo club del calciatore. I Viola hanno già fatto partire la primissima offerta e messo sul piatto ben otto milioni di euro. Troppo pochi per l'Udinese che cerca e vorrebbe chiudere per una cifra vicina al doppio. Non si può fare altro che seguire con attenzione questa nuova trattativa. Lo scrive MondoUdinese

COLPANI NON SI ALLENA

https://www.labaroviola.com/da-monza-rivelano-colpani-non-si-allena-trattativa-in-fase-di-stallo-tra-monza-e-fiorentina/261256/