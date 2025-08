Sabatini: “Kean resta, negli ultimi anni cessioni eccellenti anche per volontà della Fiorentina”

Questo pomeriggio, nel corso di un collegamento con Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la situazione di mercato legata a Ademola Lookman e Moise Kean.

Secondo Sabatini, in caso di mancato accordo tra Inter e Atalanta per l’esterno nigeriano, i nerazzurri difficilmente troverebbero un’alternativa in Kean, attualmente alla Fiorentina:

“Credo che tutti i tifosi della Fiorentina possano dormire sogni tranquilli, anche perché fino a settimane fa c’era l’esistenza di una clausola che permetteva al giocatore di liberarsi, adesso no. Il centravanti aveva una clausola molto precisa sul contratto, cosa che per Lookman non c’è. Per Kean c’era un prezzo ufficiale e nessuno ha fatto offerte a quel livello, adesso che sono passati giorni non è che il valore del giocatore è diminuito: al massimo la Fiorentina è nella posizione di chiedere qualcosa in più.”

Il giornalista ha poi fatto un parallelo con altri casi celebri di addii eccellenti in casa viola:

“Sento i tifosi dell’Inter dire che la volontà del giocatore è quella di andare a Milano, ma senza che anche il club proprietario del cartellino voglia cedere il giocatore non si fa niente. La stessa Fiorentina in passato è stata in situazioni del genere, ma la volontà del club spesso coincideva con quella del giocatore: nei casi di Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic e Nico Gonzalez è vero che i singoli volevano lasciare Firenze per cambiare aria, ma dall’altra parte la dirigenza viola poche volte ha fermato le trattative. Quando molti grandi della Fiorentina hanno scelto di lasciare Firenze è perché anche la Fiorentina voleva venderli ad un certo prezzo.”

Infine, Sabatini ha commentato anche la situazione legata a Lookman e all’Atalanta:

“Per Lookman abbiamo la volontà del giocatore, forse anche quella dell’Atalanta, ma non è mai stato fissato un prezzo ufficiale. Può anche esserci stata una stretta di mano, ma senza fissare un prezzo è un accordo che trova il tempo che trova.”