Sabatini: “Pioli meglio di Palladino, Kean è un’incognita. Fagioli fortissimo, Sohm solo un’alternativa”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, del campionato che può fare e anche del mercato viola, queste le sue parole:

“La Fiorentina mi convince: è una squadra interessante e Pioli trasmette grande sicurezza. È un allenatore che sa esattamente dove intervenire e l’esperienza accumulata negli anni lo ha reso ancora più efficace. Rispetto a Palladino, è sicuramente più lineare e meno enigmatico, anche se apprezzavo molto la squadra dell’allenatore campano per il valore dei singoli. Ci sono comunque tante incognite, e una delle principali si chiama Moise Kean. L’ex attaccante della Juventus, insieme alle parate decisive di De Gea, è stato determinante nella scorsa stagione. Se, per ragioni naturali, non dovesse ripetersi, allora toccherà agli altri trovare i gol mancanti. Dzeko è un campione, ma l’età – sua e di De Gea – solleva inevitabilmente qualche dubbio.

Personalmente, ho un debole per Fagioli. Ritengo che Sohm possa essere una buona alternativa, ma le chiavi del centrocampo devono essere affidate a lui. Ha ancora tanto da esprimere in base al suo potenziale, e credo che il pubblico di Firenze si entusiasmerà nel vederlo all’opera. Alzare l’asticella non è semplice. In questo momento Napoli e Inter sembrano appartenere a un’altra dimensione. Ma per il resto, la corsa dal terzo al decimo posto è totalmente aperta: Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e persino il Como si giocheranno quelle posizioni. Per la Viola, puntare al quarto posto potrebbe essere un obiettivo realistico.”