Sentite Sabatini: “La Lazio gioca meglio della Fiorentina, è la squadra che ha il calcio più bello”

Al Podcast di Calcio Selvaggio, Sandro Sabatini ha risposto ad una domanda sul paragone tra la Lazio e la Fiorentina: “La Fiorentina mi piace tanto, ho tanti amici a Montecatini che ne sono tifosi e ne sono davvero innamorato. Poi mi piace la storia di Kean che viene rivalutato e rimesso nel centro di un progetto di alto livello, è una squadra divertente che può fare strada, mentre però la Lazio è la miglior squadra in Italia per quanto riguarda il gioco ed in questo è superiore. A Monza la Lazio ha vinto da squadra e da gruppo veramente importante, tranne l’Atalanta di certe domeniche la Lazio di Baroni è la migliore.”