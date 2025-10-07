Sabatini sicuro: “Pradè ha fatto un mercato opulento. Firenze ha tutto per ambire alla Champions”

Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Mi fido di Firenze e della Fiorentina. La squadra si riprenderà, anche molto più velocemente di quanto si creda. Penso che la squadra stia vivendo un momento di grande frustrazione, dopo lo svantaggio si è smarrita e non è la prima volta.

Quando si è in difficoltà non bisogna solo ascoltare la sirena ululante delle polemiche. Conosco Pioli e so bene quanto sia un tecnico affidabile. Pradè? Ha fatto un mercato opulento e a gennaio potrà aggiungere un altro paio di acquisti. E normale cercare un colpevole ma non credo debba passare sotto le forche caudine.

Guardi, io per indole ho sempre cercato il talento nascosto, è il senso del calcio. Nicolussi per me è un regista di altissimo livello e Fazzini è un fiore all’occhiello. Ai tifosi della Fiorentina, che amo profondamente, dico siate agitati ma non troppo. Mi permetta una battuta affettuosa, forse è un problema intrinseco. Nel senso, Firenze è abituata a godersi giocatori importanti ma anche a situazioni pericolose. Ho parlato con Massara (d.s. della Roma, ndr) e mi ha detto di quanto sia dura anche solo sedersi sulle tribune del Franchi. Firenze è una piazza potente, ha tutto per ambire alla Champions, ma deve restare vicina alla squadra. Ora serve tamponare l’emergenza tutti”.