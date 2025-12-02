2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Sabatini: ”Se parla Dzeko con la curva da ultimo arrivato significa che c’è un problema in squadra”

2 Dicembre · 10:33

Sabatini, parlando al podcast Numero 1, ha commentato così la situazione legata a Dzeko:

«Dzeko ha ragione: l’importante è non commettere un errore, quindi per favore non date la colpa alla Fiorentina solo perché la squadra è ultima. Non è responsabilità dei tifosi, nemmeno di quelli che fischiano. Il fatto che uno arrivato da due mesi prenda il microfono per parlare con la curva, e che accanto a lui ci sia l’allenatore arrivato da due giorni, significa che c’è un problema all’interno della squadra. Perché a esporsi pubblicamente sono proprio i due arrivati l’altro ieri, Vanoli e Dzeko.»

