Sabatini: "La Fiorentina la vedo meglio di Lazio, Bologna e Como. Squadra intrigante e in crescita"

Terrei però d'occhio il Torino con Simeone, la squadra granata partirà con almeno 10 gol in più dello scorso anno”

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che ha voluto esprimere il suo pensiero sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi vedo meglio tra Fiorentina, Lazio, Como e Bologna? Quest'anno vedo meglio la viola. La formazione gigliata è una squadra intrigante, che può continuare a crescere. La Lazio è stata bloccata sul mercato, il Como o bene bene o male male".

"Parlando del Bologna: attendo di sapere chi sarà il sostituito di Ndoye, bisogna capire come sarà Vitik, e soprattutto se Immobile risolverà il problema del gol dei rossoblù. I felsinei sono un po' da verificare, rispetto agli anni scorsi. Terrei però d'occhio il Torino con Simeone, la squadra granata partirà con almeno 10 gol in più dello scorso anno”.