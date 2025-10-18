Sabatini difende Pioli: “Al gruppo manca coesione, ma lui saprà sistemare tutta la situazione”

A Libero il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato anche della Fiorentina: “La Fiorentina è la più grande delusione del campionato, ci si aspettava tanto da questa squadra che, invece, non funziona e nessuno se lo sa spiegare perché si tratta di un insieme di giocatori di qualità con un allenatore serio e preparato come Pioli che ha le capacità per mettere tutto a posto a livello psicologico perché ora manca proprio la coesione collettiva di intenti tra lui e il gruppo. Pioli ha tanta esperienza e credo saprà come comportarsi ed in più ha un bomber come Kean in aiuto.”