Sabatini: “Neanche Pioli si rende conto del disastro. Il centrocampo della Fiorentina non si vede,”

La Fiorentina sta attraversando un periodo durissimo, con un’altra sconfitta rimediata a San Siro e una classifica al limite della disperazione. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le difficoltà del club viola all’interno delle trasmissioni di Radio Sportiva.

Ecco le parole di Sabatini:

“E’ una squadra che non si rende contro del disastro, neanche Pioli. E’ partita con un mercato che non dispiaceva, ma il centrocampo non si vede, è leggero, bellino. Sono centrocampisti che si assomigliano molto per caratteristiche. Pioli non sta rendendo le aspettative, è lecito aspettarsi molto di più.”