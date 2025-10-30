30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:58

Sabatini: “Neanche Pioli si rende conto del disastro. Il centrocampo della Fiorentina non si vede,”

Le parole di Sandro Sabatini sul momento durissimo della Fiorentina che resta penultima dopo la sconfitta di San Siro

La Fiorentina sta attraversando un periodo durissimo, con un’altra sconfitta rimediata a San Siro e una classifica al limite della disperazione. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le difficoltà del club viola all’interno delle trasmissioni di Radio Sportiva.

Ecco le parole di Sabatini:

“E’ una squadra che non si rende contro del disastro, neanche Pioli. E’ partita con un mercato che non dispiaceva, ma il centrocampo non si vede, è leggero, bellino. Sono centrocampisti che si assomigliano molto per caratteristiche. Pioli non sta rendendo le aspettative, è lecito aspettarsi molto di più.”

 

