Sandro Sabatini: "Massacrai in radio chi aveva comprato Kokorin. Mi chiamò Pradè dicendomi: 'Sono stato io'"

L'aneddoto raccontato da Sabatini

Sandro Sabatini a Calcio Selvaggio racconta un episodio relativo all'acquisto di Aleksandr Kokorin: "Io una volta in radio dissi: “Ma chi ha comprato Kokorin”? Un russo che non fece nulla, esagerai. Chiusi il collegamento e mi chiamò proprio il ds Daniele Pradè dicendomi: “Sono stato io”. Non si fa sconti a nessuno".

https://www.labaroviola.com/sandro-sabatini-fiorentina-fatta-con-gli-scarti-ora-e-una-squadra-disumana-per-il-valore-di-mercato/278249/