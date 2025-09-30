Sabatini: “La Fiorentina di Pioli dà brutte sensazioni a tutti, ma non scherziamo sulla retrocessione”

A Radio Sportiva è intervenuto Sandro Sabatini per commentare la situazione in casa viola: “La situazione non è rassicurante perché la Fiorentina fatica tanto nonostante sia una buona squadra con qualità tecniche elevate, ma a Pioli manca un uomo a centrocampo tipo Tonali o Kessié perché quel lavoro lo sa fare solo Mandragora e non è sufficiente, per questo dico che mancano dei giocatori per completare l’organico come vorrebbe lui, però non scherziamo sulla retrocessione.”

Sui tifosi: “Si sta facendo passare un messaggio sbagliato secondo cui i tifosi viola criticano sempre e fanno male alla Fiorentina, ma non è vero perché fanno quello che devono fare ovvero criticare se le cose non vanno bene come avviene ovunque. Se ti conquisti i tifosi, hai una risorsa e non ti criticano a prescindere.”

Sulla Fiorentina: “Il mercato è stato positivo, sono arrivati giocatori di talento, chiaramente si poteva fare meglio in certe cose, ma qualcosa manca. In più, adesso ti mancano pure dei singoli perché De Gea l’anno scorso parava tutto mentre ora non riesce a fare gli stessi miracoli.”

Su Dzeko: “Ho stima per lui, ma mi sembra un pezzo da amatore ormai antico anche se molto pregiato, ha fatto una grande carriera, ma non è da corsa.”