Sabatini: “La Fiorentina ha giocato in modo apatico, ma è presto per colpevolizzare subito Pioli”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare della Fiorentina che ha perso col Napoli: “Il Napoli andava dritto verso la porta ed è stato spietato, mentre la Fiorentina l’ho vista tutta bellina che non voleva sporcarsi le mani ed è stata travolta. Non ho visto rabbia né generosità e queste cose le pretenderei se fossi un tifoso viola perché l’impressione è stata davvero negativa.”

Prosegue: “Il Napoli ha fatto una partita perfetta con tanta grinta e determinazione, ma la Fiorentina deve essere qualcosa di più di così perché ha giocato con apatia e il finale è troppo poco per aggrapparsi a qualcosa di positivo anche perché gli azzurri si sono rilassati.”

Su Pioli: “Ha delle colpe, ma aspetterei un attimo prima di dire che non sia l’uomo adatto per la Fiorentina. La stagione è iniziata ora, diamo tempo a Pioli per far capire il suo gioco poi se le cose non cambiano, si faranno altre valutazioni. Voglio ricordare che nelle prime due gare la Fiorentina avrebbe meritato di più, a Cagliari mancava poco per vincere e col Torino meritava la vittoria.”