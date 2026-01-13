Sabatini esalta Fagioli: “Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto”

Sul proprio canale Youtube, il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Milan: “Il Milan ha avuto due occasioni grosse nel primo tempo con Pulisic che ha sbagliato clamorosamente rispetto ad altre volte dove è spietato, ti fa capire che i rossoneri non possono lottare per lo Scudetto e la squadra messa in campo al Franchi lo dice perché hai anche faticato a reggere il ritmo viola soprattutto dopo il gol di Comuzzo.”

Sulla Fiorentina: “Ora la squadra è solida e non più allo sbando come 4 partite fa dove la Fiorentina non esisteva nemmeno, ora la Fiorentina è viva e crede nel suo obiettivo, infatti credo che ce la farà anche perché non c’è più la contestazione di prima che penalizzava, ora il pubblico sostiene e la squadra è aiutata. In più il migliore in campo della gara è stato Fagioli, un giocatore meraviglioso che ha stracciato Ricci nel confronto.”