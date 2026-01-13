13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Sabatini esalta Fagioli: “Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto”

Il giornalista ha elogiato la prova di Fagioli con il Milan visto che l'ha nominato migliore in campo di domenica

Sul proprio canale Youtube, il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Milan: “Il Milan ha avuto due occasioni grosse nel primo tempo con Pulisic che ha sbagliato clamorosamente rispetto ad altre volte dove è spietato, ti fa capire che i rossoneri non possono lottare per lo Scudetto e la squadra messa in campo al Franchi lo dice perché hai anche faticato a reggere il ritmo viola soprattutto dopo il gol di Comuzzo.”

Sulla Fiorentina: “Ora la squadra è solida e non più allo sbando come 4 partite fa dove la Fiorentina non esisteva nemmeno, ora la Fiorentina è viva e crede nel suo obiettivo, infatti credo che ce la farà anche perché non c’è più la contestazione di prima che penalizzava, ora il pubblico sostiene e la squadra è aiutata. In più il migliore in campo della gara è stato Fagioli, un giocatore meraviglioso che ha stracciato Ricci nel confronto.”

