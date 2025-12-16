Sabatini: “La Fiorentina è un grande club. Se mi chiamassero come DS accetterei sicuramente”

Il dirigente sportivo Walter Sabatini, ex Salernitana e Roma, ha parlato a Radio Kiss Kiss, svelando quale sarebbe la sua risposta a una possibile chiamata dei viola in un momento di emergenza assoluta.

Le sue parole: “Non sto per firmare per la Fiorentina. Non ho avuto nessun contatto e preferirei non parlarne perché stanno vivendo un dramma sportivo, spero possano uscire da questo momento. Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, sono un grande club”.

Ricordiamo che fu Sabatini a compire il miracolo salvezza con la Salernitana nel 2022