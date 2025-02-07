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Sabatini: "Kean è meglio come attaccante che rapper, il più forte italiano in giro"

Il noto giornalista ha commentato la prestazione superba del bomber italiano contro la squadra più forte in carica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2025 13:46
Sabatini: "Kean è meglio come attaccante che rapper, il più forte italiano in giro" -
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Sul suo canale youtube il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei viola contro l'Inter di Inzaghi: "La più brutta prestazione dell'Inter con Inzaghi in panchina e, di questo mi preoccuperei, perché di là c'é Conte e sarà dura tenerlo dietro. Non capisco fin dove finiscano i meriti di una e inizino i demeriti, ma fatto sta ieri è stato il capolavoro di Palladino."

Su Kean: "Moise è il miglior acquisto in Serie A del mercato estivo, poco da dire. Ieri sembrava un uragano, ha annientato da solo una difesa fortissima. Kean è sbocciato in tutto il suo splendore grazie alla Fiorentina ed all'ambiente, compresi gli splendidi tifosi, complimenti a tutti. In più, nella settimana che ci porta a Sanremo ha segnato Ranieri e una doppietta di un rapper, ma è meglio come attaccante e lo deve continuare a fare perché di italiani più forti non ne esistono."

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