Sabatini: "Kean è meglio come attaccante che rapper, il più forte italiano in giro"

Il noto giornalista ha commentato la prestazione superba del bomber italiano contro la squadra più forte in carica

Sul suo canale youtube il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei viola contro l'Inter di Inzaghi: "La più brutta prestazione dell'Inter con Inzaghi in panchina e, di questo mi preoccuperei, perché di là c'é Conte e sarà dura tenerlo dietro. Non capisco fin dove finiscano i meriti di una e inizino i demeriti, ma fatto sta ieri è stato il capolavoro di Palladino."

Su Kean: "Moise è il miglior acquisto in Serie A del mercato estivo, poco da dire. Ieri sembrava un uragano, ha annientato da solo una difesa fortissima. Kean è sbocciato in tutto il suo splendore grazie alla Fiorentina ed all'ambiente, compresi gli splendidi tifosi, complimenti a tutti. In più, nella settimana che ci porta a Sanremo ha segnato Ranieri e una doppietta di un rapper, ma è meglio come attaccante e lo deve continuare a fare perché di italiani più forti non ne esistono."

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