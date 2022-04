Bernardeschi: “Gol importante, erano tre mesi che non giocavo. Le squadre più forti arrivano in finale”

Federico Bernardeschi, ex calciatore viola ed autore del primo gol della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita della partita tra la Fiorentina ed i bianconeri. Ecco le sue parole: “Gol importante. Sono contento, erano tre mesi che non giocavo. Ho avuto un infortunio complicato, l’ho superato lavorando bene. Questa sera l’importante era andare in finale: era il nostro obiettivo. Avevamo bisogno di vincere questo tipo di partita davanti al nostro pubblico. È Soddisfazione doppia. Finale con l’Inter? Le squadre più forti arrivano in fondo. L’inter è una grandissima squadra e noi siamo una grandissima squadra. Partita dei saluti? No, abbiamo una stagione da finire”.

LEGGI ANCHE: