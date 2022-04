Cade la Fiorentina all’Allianz Stadium, finisce il sogno Coppa Italia, Juve in finale

Al 13′ Vlahovic prova a sorprendere Dragowski ma il polacco para. Al 20′ Torreira ci prova dalla distanza, palla che finisce lontana dalla porta. Al 29′ Vlahovic prova il pallonetto ma Dragowski chiude lo specchio della porta. Al 32′ ripartenza veloce della Juventus, Morata alza la palla e crossa, Biraghi respinge, ma arriva Bernardeschi che segna il gol dell’ex. Al 41′ Saponara recupera palla, si avventa sul pallone Cabral che tira in porta, ma Perin para. Al 50′ cross dentro, Martinez Quarta incorna, devia De Ligt ma Perin para. Al 56′ Zakaria trova l’incrocio esterno dei pali. Al 66′ Biraghi tira una splendida punizione, la palla esce di un niente. Al 69′ cross dentro di Bernardeschi per Rabiot che batte Dragowski ma il VAR lo annulla. Al 79′ cross dentro di Callejon, Cabral la pizza ma la palla finisce di poco a lato. All’86’ calcio d’angolo battuto da Callejon, ci prova di testa Cabral ma senza impensierire Perin. All’89’ sponda di Cabral per Amrabat, tiro debole. Al 90′ tiro di Sottil ma Perin salva ancora. Al 94′ Danilo chiude i conti. Juventus-Fiorentina finisce 2-0.

