PERDONALI CARO BORJA, PERCHÉ NON SANNO QUEL CHE FANNO E QUEL CHE DICONO

La redazione di Sport Mediaset meriterebbe un premio bello grosso e prezioso perché oggi ha fatto accadere qualcosa di veramente nuovo a Firenze

Sport Mediaset meriterebbe un premio, ma un premio bello grosso e prezioso. Perché se i tifosi viola sono addirittura passati a elogiare Mario Cognigni il merito è solo della redazione di Sport Mediaset nelle persone di Bargiggia e Claudio Raimondi.

Sono giorni che annunciano di come Borja Valero sia vicino all'Inter. Oggi addirittura hanno dato la conferma. Ore 13.15, Bargiggia annuncia "La Fiorentina vuole scaricare Borja Valero, non rientra più nei piani di Stefano Pioli". Alle 20 il collega Claudio Raimondi rincara la dose: "Entro la settimana prossima Borja Valero sarà un nuovo giocatore dell'Inter per 7 milioni di euro"

Alle 23 però è arrivata la smentita del presidente esecutivo Mario Cognigni: "Borja Valero resterà alla Fiorentina, è solo una bufala tutto questo".

Fine del discorso e un grande abbraccio a chi ne ha dette tante, troppe. E che adesso sta finendo sul libro delle barzellette estive. Magari delle scuse non sarebbero male e sarebbero ben accette.

Flavio Ognissanti