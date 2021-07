Coppa Italia, Mediaset si è aggiudicato i diritti tv per le prossime tre stagioni

Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le prossime tre stagioni. il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto 48,2 milioni all’anno per il triennio, acquistando tutti i diritti presenti nel bando (sia in chiaro che pay).

La Rai ha mantenuto invece i diritti radiofonici, con una offerta da 400mila euro a stagione in media. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni a stagione in media per Coppa Italia e Supercoppa italiana: si tratta del +27% rispetto al ciclo precedente, con valore più che raddoppiato rispetto a due cicli fa (35 milioni per il 2018-2021, 22 milioni per il 2015-2018).

La nuova Coppa Italia vedrà infatti protagoniste di formazioni di Lega Serie A (20 club), Lega B (20 club) e Lega Pro (4 club). Lo riporta Calcioefinanza.it.

