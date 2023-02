Spalletti furioso contro Sabatini nel fuorionda: “Mi parlano ancora di Totti e Icardi dopo anni per come li ho gestiti”

Nonostante l’importante successo per 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha vissuto un momento di nervosismo al termine dell’incontro, passando come di consueto per i salotti televisivi.

Subito dopo aver parlato a Mediaset, ricevendo i complimenti per la prestazione della sua squadra, l’allenatore toscano è passato a Sky ed è lì che ha dato vita a un fuorionda in cui ha mostrato tutto il suo disappunto per qualcosa che evidentemente ha sentito una volta che gli era stato tolto il microfono con la precedente trasmissione:

“Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un’altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti…”.

Il riferimento di Spalletti, molto probabilmente, è alla chiosa del giornalista Sandro Sabatini dopo il collegamento con l’allenatore del Napoli su Mediaset:

“Ripercorrendo la storia di Spalletti – aveva detto l’opinionista in studio – è evidente che lui da allenatore ha avuto delle situazioni in carriera che non erano esclusivamente di campo, tecniche e tattiche. Parliamo ovviamente di Totti alla Roma e Icardi all’Inter. Viene il sospetto che durante queste esperienze in certi particolari momenti abbia disperso un po’ di energie e tempo, portandolo ad avere più stress, che a Napoli invece non ha. Qui a Napoli sta facendo semplicemente l’allenatore”. Parole che probabilmente Spalletti ha sentito e non ha gradito. Lo riporta Tuttosport

LE PAROLE DI COMMISSO